Idoso é esmagado por carro durante capotamento em Arapiraca

Um idoso, identificado como Rosilvado Passos da Silva, de aproximadamente 65 anos, morreu, na manhã deste domingo, 21, após o veículo em que conduzia capotar, nas imediações do Sítio Varginha, zona rural da cidade de Arapiraca, agreste alagoano.

Informações de testemunhas dão conta que a vítima saiu de Aracaju (SE) para visitar alguns parentes no Sítio Cangandu, em Arapiraca, quando perdeu o controle da direção do veículo Agile, de cor cinza, que invadiu a contramão, colidiu com a calçada de uma casa e capotou.

Com o acidente, o motorista, que estava sem cinto de segurança, foi arremessado para fora do carro e esmagado pelo mesmo.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e conseguiu retirar o corpo da vítima que estava embaixo do automóvel. O Samu também esteve no local, mas o idoso já estava em óbito.

Os Institutos de Criminalística (IC) e Médico Legal (IML) foram acionados ao local.

com Já É Notícia