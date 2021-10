Idoso é preso após estuprar própria filha em canavial

Um idoso de 63 anos foi preso após estuprar a própria filha, uma criança de 12 anos, na noite dessa quarta-feira (27), no município de Marechal Deodoro, na região metropolitana de Maceió. O nome do suspeito não foi divulgado devido a lei do Abuso de Autoridade.

De acordo com o relatório oficial do Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp), o crime ocorreu por volta das 20h40, no bairro Taperaguá.

A PM informou que uma guarnição pertencente à 5º Companhia de Polícia Militar Independente (CPM/I) estava realizando patrulhamento de rotina quando um cidadão denunciou o fato de que avistou um idoso com uma menor em um canavial.

Os policiais foram ao local e encontraram a menina. A menor informou que o seu pai a levou ao local dizendo que compraria um lanche. No canavial, a adolescente relatou que o suspeito tentou tirar sua roupa, acariciar suas partes íntimas e abriu o zíper da calça.

Após receber as informações, a PM conseguiu capturar o suspeito, que foi preso e conduzido à Central de Flagrantes I, no bairro do Farol, em Maceió.

por Fillipe Lima – AL24horas