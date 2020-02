Idoso é preso por estuprar e engravidar neta aos 12 anos

Um idoso foi preso e condenado a 11 anos de detenção em regime fechado por abusar sexualmente e engravidar a própria neta aos 12 anos. O crime aconteceu no município de Borba, localizado a 151 quilômetros de Manaus.

A vítima hoje tem 22 anos e os estupros geraram uma gestação quando a jovem era uma criança de 12 anos. O suspeito foi detido em via pública, no centro do município.

Um teste de DNA constatou que o suspeito era de fato o pai do filho da vítima, de acordo com a escrivã Carla Vieira, da 74ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP). No ano em que a jovem engravidou, o idoso se tornou foragido da justiça.

O idoso alegou na delegacia que nos momentos do estupro estava incorporado por entidades. A ordem judicial expedida contra ele foi emitida pelo juiz Leonardo Mattedi, da Comarca de Borba, segundo o G1 Amazonas.

O acusado permanece na carceragem da unidade policial, local onde deve cumprir a pena após os procedimentos cabíveis.

Fonte: ultimosegundo.ig.com.br