Idoso é preso suspeito de estuprar criança em Paripueira

Um idoso de 74 anos foi preso na tarde desta quinta-feira (15) suspeito de estuprar uma criança em Paripueira, no Litoral Norte de Alagoas. A vítima, que hoje tem 12 anos, contou que os abusos começaram quando ela tinha 9 anos, e que era ameaçada.

O chefe de operações do do 13º Distrito Policial, Eutrópio Vilela, disse que o homem mantinha uma boa relação com parentes da menina e frequentava diariamente a casa da vítima. Ele a ameaçava, dizendo que se ela relatasse os abusos, mandaria o filho dele, que é ex-presidiário, machucá-la.

Segundo Eutrópio Vilela, a família da menina só soube do estupro após a primeira vez da vítima na ginecologista. A vítima passou por exame de conjunção carnal, que comprovou o estupro.

“Foi decretada a prisão temporária do suspeito, ele foi ouvido e será encaminhado para o sistema prisional, onde deve ficar recolhido até a conclusão do inquérito”, disse o chefe de operações do 13º DP.

Fonte: G1/AL