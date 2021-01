Idosos a partir dos 85 anos serão vacinados com as 27.500 doses da Oxford/AstraZeneca

A chegada de novas doses da vacina contra a Covid-19 em Alagoas representa mais esperança no enfrentamento à pandemia do novo coronavírus. Este sentimento se renovou no início da madrugada deste domingo (24), quando uma nova remessa de 27.500 imunizantes da Oxford/AstraZeneca, carga vinda Índia, chegou ao Aeroporto Internacional Zumbi dos Palmares, em Maceió.

Os imunizantes foram recebidos pelo governador Renan Filho e pelo secretário de Estado da Saúde, Alexandre Ayres. As vacinas que chegaram ao Brasil já passaram por um processo de análise por exigência da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e seguiram para armazenamento no Programa Nacional de Imunização (PNI) em Alagoas.

Com as vacinas já em solo alagoano, o governador Renan Filho informou que a distribuição das doses acontece nesta segunda-feira (25) e sua aplicação deve ser direcionada aos idosos a partir de 85 anos. A decisão em dar início à imunização deste público está relacionada ao quantitativo de vacinas enviadas pelo Ministério da Saúde ao Estado de Alagoas.

“A partir de amanhã [segunda-feira, 25] o Governo inicia a distribuição do novo lote de vacina para os municípios. A prioridade agora é dar início à imunização das pessoas com mais de 85 anos. Esta quantidade de vacinas que chegou ao Estado nos permite realizar a vacinação deste público. Se você conhece alguém com mais de 85 anos, basta procurar a Secretaria de Saúde do seu município para se informar. Entregaremos as vacinas nas quantidades certas, de acordo com as projeções do IBGE [Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística]. Em paralelo, seguiremos vacinando os profissionais de saúde”, afirmou o governador Renan Filho.

Segundo o secretário Alexandre Ayres, o planejamento do Governo de Alagoas é continuar agindo com rapidez para que a população seja imunizada. Ele destacou, também, que cada frasco da vacina Oxford/AstraZeneca equivale a dez doses.

“As vacinas da Oxford/AstraZeneca já estão armazenadas no PNI [Programa Nacional de Imunização] aqui em Maceió e o Governo de Alagoas continua agindo celeremente na logística da distribuição para os municípios. As vacinas, sejam elas CoronaVac ou Oxford/AstraZeneca, representam esperança neste combate à Covid-19. Teremos uma maior possibilidade de vacinar este público tão importante que são os idosos a partir dos 85 anos. Seguimos preparados para vencer essa guerra”, destacou o secretário Alexandre Ayres.

Após o recebimento, as vacinas foram colocadas em um caminhão da Secretaria de Estado da Saúde (Sesau) e levadas para o devido armazenamento e refrigeração na estrutura do PNI. A Secretaria de Estado da Segurança Pública (SSP), por meio de agentes da Polícia Militar (PM), faz a escolta e segurança tanto no trajeto até o local, quanto na saída para distribuição junto aos municípios.

Oxford e CoronaVac – As vacinas de Oxford farão parte do Programa Nacional de Imunização, que é coordenado pelo Ministério da Saúde e teve início em 17 de janeiro com a distribuição de 6 milhões de doses da CoronaVac para os Estados. Na última sexta-feira (22), outras 4,8 milhões de doses da CoronaVac foram aprovadas para uso emergencial no Brasil.

Imunização em Alagoas – Os 102 municípios de Alagoas receberam, na última semana, da Secretaria de Estado da Saúde, 25.130 doses da vacina CoronaVac. A divisão das doses ocorreu de forma equânime, com base em um cálculo que seguiu a representatividade dos trabalhadores da saúde de cada uma das cidades. Até o final da tarde de sábado (23), mais de 12.121 profissionais de saúde já haviam recebido a primeira dose das vacinas em todo o Estado.

