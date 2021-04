Idosos com 61 anos serão vacinados em Penedo a partir do Domingo de Páscoa

Idosos residentes em Penedo com 63, 62 ou 61 anos e profissionais de saúde autônomos com 35 anos ou mais preparem-se para ir até a Central de Vacinação Contra a Covid-19, setor de portas abertas, a partir das 8h, no Sábado de Aleluia e no Domingo de Páscoa.

Nas datas representativas da Paixão de Cristo, as novas faixas etárias dos grupos prioritários serão incluídas no combate ao coronavírus desenvolvido pela Prefeitura de Penedo, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SEMS), em parceria com os governos estadual e federal.

A partir do próximo sábado, 03 de abril, quem tem 62 anos ou mais já pode se dirigir à Central de Vacinação, munido de documento oficial com foto e Cartão SUS.

Para quem já completou 61 anos, a primeira dose do imunizante será aplicada no dia seguinte, Domingo de Páscoa. Na segunda-feira, 05, chega a vez dos profissionais de saúde autônomos com idade acima de 35 anos, pessoal que precisa apresentar documento oficial com foto e comprovar vínculo de trabalho.

Entre todos os municípios com mais de 50 mil habitantes de Alagoas, Penedo é o que tem o melhor desempenho no aproveitamento da vacina contra Covid-19.

Na prática, a SEMS Penedo tem feito uso exemplar dos lotes recebidos, com percentual irrisório de perda de doses.

Do início da campanha de vacinação contra Covid até hoje (sexta-feira, 02 de abril), 7.638 doses foram aplicadas, número que considera a primeira e a segunda dose.

O avanço para novas faixas etárias na campanha em Penedo também foi anunciado pelo Prefeito Ronaldo Lopes.

“A imunização do nosso povo é prioridade por aqui! Por isso, ampliamos a vacinação para mais grupos”, descreve o gestor penedense já vacinado com a primeira dose do imunizante.

Segunda dose

A Secretaria de Saúde de Penedo alerta às pessoas que já receberam a primeira dose da vacina para a data de receber a segunda aplicação, prazo que varia, sendo no intervalo de 21 dias para Coronavac e de 90 dias para AstraZeneca.

A data para o retorno da pessoa vacinada está agendada no cartão que ela recebe após receber a primeira dose.

Quem perdeu o prazo, deve entrar em contato pelo SOS Covid (82 9 9399-8360/exclusivo para Whatsapp) para remarcar a data.

por Fernando Vinícius – Decom PMP