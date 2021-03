Idosos com 73 anos já podem ser vacinados contra Covid-19 em Penedo

Idosos com 73 anos residentes em Penedo já podem receber a primeira dose da vacina contra Covid-19. O avanço na campanha de imunização contra o coronavírus foi anunciado nesta segunda-feira, 15, pelo Prefeito Ronaldo Lopes em suas redes sociais.

A inclusão de mais uma faixa etária pela Secretaria Municipal de Saúde (SEMS) não impede quem já tem mais de 73 anos e ainda não foi imunizado de receber a vacina.

Em Penedo, a vacinação acontece na central instalada nas dependências da Escola Estadual Ernani Méro, de segunda à sexta-feira, no horário das 7h às 19 horas.

Para ser vacinado, é preciso apresentar documento oficial com foto, comprovante de residência e Cartão SUS.

Do grupo prioritário com 77 e 75 anos de idade, cerca de 250 já foram vacinadas em Penedo até este início de semana que amplia o acesso para idosos com 73 e 74 anos.

Parentes, responsáveis ou cuidadores de pessoas sem condições de se locomover ou que se encontram acamadas e que ainda não foram imunizadas podem solicitar a visita por meio do 82 99399-8360, contato que funciona somente como whatsapp e durante o funcionamento da Central de Vacinação.

por Fernando Vinícius – Decom PMP