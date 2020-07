Ifal oferece 180 vagas para curso de Docência na Educação Profissional

O Instituto Federal de Alagoas (Ifal) está ofertando 180 vagas no curso de especialização em Docência na Educação Profissional para estudantes regulares, na modalidade de ensino a distância (EAD). As inscrições são gratuitas e devem ser feitas até dia 16 de agosto. Clique aqui para acessar o link da inscrição.

As vagas ofertadas serão distribuídas nos Polos Arapiraca, Maceió, Maragogi, Penedo, Piranhas e São José da Laje, sendo 30 em cada. Confira o edital.

Segundo o Ifal, podem participar os portadores de diploma de graduação em qualquer área do conhecimento que não possuam licenciatura ou curso equivalente. Para a seleção será analisado a documentação dos inscritos e critérios de classificação, como o tempo de experiência profissional docente e a carta de intenção. O resultado final será divulgado em 3 de setembro.

Os estudantes selecionados têm o período entre 4 a 8 de setembro para realizar a matrícula, já o início das atividades está agendado para o dia 15 de setembro.

Com duração de 12 meses e carga horária total de 620 horas, o curso será ofertado no âmbito do Sistema Universidade Aberta do Brasil (UAB) do Ifal. As aulas e avaliações presenciais ocorrerão em dias de sábado, de 8h às 17h, no Polo para o qual o candidato se matriculou, segundo cronograma a ser divulgado posteriormente.

Fonte: G1/AL