Ifal oferece 280 vagas em cursos superiores pelo Sisu 2020.2

O Instituto Federal de Alagoas (Ifal) está ofertando 280 vagas em cursos superiores para o segundo semestre do ano letivo de 2020. Os interessados devem se inscrever de 7 a 10 de julho pelo Sistema de Seleção Unificada (Sisu) 2020.2. São sete graduações distribuídas nos campi Maceió, Marechal Deodoro e Palmeira dos Índios. Clique aqui para acessar o site da inscrição.

A seleção acontece com base nas notas obtidas através do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) do ano de 2019. Para ter acesso ao sistema de inscrição do Sisu, é necessário que os candidatos tenham uma conta gov.br. Clique aqui para conferir.

Confira os cursos e vagas disponíveis:

No Campus Maceió: Design de Interiores (20 vagas), Gestão de Turismo (40 vagas), Hotelaria (40 vagas) e os bacharelados em Engenharia Civil (40 vagas) e Sistemas de informação (40 vagas).

Campus Marechal Deodoro: Gestão Ambiental (40 vagas)

Campus Palmeira dos Índios: Engenharia Civil (30 vagas) e Engenharia Elétrica (30 vagas).

O resultado da chamada regular estará disponível em 14 de julho. A partir dessa data até 21 de julho fica aberto o prazo para os alunos não classificados se inscreverem na lista de espera.

Cada participante pode escolher até duas opções de curso e, caso o desempenho seja suficiente para classificação nos dois, prevalecerá a primeira opção, com apenas uma chamada para a matrícula.

Na Página de Exames do Ifal é possível conferir mais informações sobre o processo seletivo, como o Termo de Adesão, o edital do Sisu 2020.2 e outros documentos. Clique aqui para acessar.

Fonte: G1/AL