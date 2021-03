Igreja Nova: Dois homens morrem após confrontar policiais

Dois homens, um deles suspeito de homicídio, morreram em uma troca de tiros com policiais no Povoado Ipiranga, em Igreja Nova, neste sábado (27).

Segundo a polícia, o confronto ocorreu durante cumprimento de mandado de prisão em desfavor de um homicida que atuava nos municípios de Penedo e Igreja Nova. A operação foi coordenada pelo delegado Gustavo Xavier, da Divisão Especial de Investigações e Capturas da Polícia Civil (Deic).

“O homicida e mais um elemento que estava no local do fato sacaram duas armas de fogo e efetuaram diversos disparos contra a viatura do Tigre. Houve o revide por parte da equipe de policiais, sendo atingidos os meliantes, os quais foram socorridos para o hospital de Penedo, local em que vieram a óbito’, informou a polícia.

O mandado de prisão foi emitido em razão de um homicídio cometido no dia 16/02/21, o qual vitimou Genisson Felipe Alves.

Na ocasião, Genisson, que tinha 28 anos, estava na “Borracharia do Marcinho”, localizado na Rua Bela Vista, em Igreja Nova, quando um indivíduo que estava na garupa de uma motocicleta se aproximou de forma sorrateira e efetuou inúmeros disparos de arma de fogo. A polícia disse ainda que, conforme o depoimento de uma testemunha ocular, o autor teria feito questão de levantar a viseira do capacete antes de atirar na vítima.

Fonte: TNH1