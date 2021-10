IML confirma que o menino Kauan foi morto por golpes de arma branca

O laudo do Instituto de Medicina Legal de Arapiraca (IML) confirmou nesta segunda-feira (18) que o menino Kauan da Silva, de 11 anos, foi assassinado com golpes de arma branca nas regiões do tórax e do abdômen.

A criança desapareceu no dia 3 de outubro após sair de sua residência, no conjunto Brisa do Lago, em Arapiraca, município do Agreste de Alagoas. O corpo de Kauan foi encontrado na sexta-feira (15) em estado avançado de decomposição, em um descampado de uma fazenda próximo ao residencial em que o menino morava.

O perito médico legista responsável pela necropsia informou que, apesar do estado avançado de decomposição do corpo, foi possível determinar a causa da morte da criança e descartar a suspeita do corpo do menino ter sido carbonizado.

Segundo o perito médico, a aparência do cadáver foi provocada por decomposição e exposição climática, pois o corpo estava há mais de 10 dias no local em que foi encontrado.

Segundo a família, no dia em que desapareceu, Kauan saiu de casa por volta das 20h e avisou que iria para a casa de um amigo, mas não disse quem era o colega.

A Delegacia de Homicídios de Arapiraca investiga o caso.

Fonte: G1/AL