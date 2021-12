Imóvel onde funcionou escola e emissora de rádio em Penedo volta ao patrimônio municipal

Um casarão situado em área do tombamento histórico de Penedo que já funcionou como escola e emissora de rádio está reintegrado ao patrimônio público municipal.

Fechado desde o segundo semestre de 2017, o imóvel foi legalmente devolvido à Prefeitura de Penedo, conforme trabalho desenvolvido pela Procuradoria Geral do Município (PGM).

O uso do espaço público para a rádio AM São Francisco era condicionado ao fim que não ocorre há quatro anos. A emissora foi a primeira rádio do interior de Alagoas, pioneirismo alcançado em 1959 por iniciativa do então Prefeito Hélio Lopes, pai do atual gestor penedense.

Hélio Lopes conseguiu a concessão da rádio que iria ser instalada em Pindorama e cedeu o local para o funcionamento do meio de comunicação que era administrado pela Diocese de Penedo, com arrendamentos posteriores até o encerramento de suas atividades.

Com objetivo de evitar a deterioração do imóvel que tem excelente localização e valor histórico inestimável, a Prefeitura de Penedo irá recuperá-lo para atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Lazer e Juventude (SEMCLEJ).

Para simbolizar mais esse avanço da gestão Crescendo Com Seu Povo, o Prefeito Ronaldo Lopes e o Procurador Francisco Sousa Guerra estiveram no casarão com o documento que ampara a realização, por meio da Prefeitura de Penedo, de novos investimentos no âmbito cultural e artístico do município.

por Fernando Vinícius – Decom PMP