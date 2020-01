Imperatriz vence o CRB em estreia na Copa do Nordeste

O Imperatriz começou bem a Copa do Nordeste. Nesta terça, venceu o CRB por 2 a 1, no Estádio Frei Epifânio, em Imperatriz-MA, e largou na frente do Grupo B, com três pontos. Rafael Longuine abriu o placar no primeiro minuto de jogo, mas Joelson e Alyson viraram o placar para o Cavalo de Aço.

O Imperatriz vai enfrentar na próxima terça o Bahia, às 20h, fora de casa, pela segunda rodada do Nordestão. Dia 29, o CRB vai jogar em casa, às 19h30, contra o Santa Cruz.

Primeiro tempo

O jogo começou com o CRB pressionando a saída de jogo do Imperatriz. Antes do primeiro minuto, o Galo abriu o placar, com Rafael Longuine, após saída de jogo errada da defesa do Cavalo de Aço. Os maranhenses sentiram o golpe e só vieram acordar depois dos dez minutos.

Mais intenso, o Imperatriz chegou ao empate aos 29′, com Joelson. O CRB deu espaços pelo lado esquerdo, e o Cavalo de Aço explorou bastante a fragilidade na marcação regatiana. O lateral Hudson deu trabalho à defesa.

Segundo tempo

Na segunda etapa, o jogo teve um ritmo parecido com o da primeira. Imperatriz com mais posse de bola e intensidade; CRB com muita dificuldade na criação. Os donos da casa tiraram proveito e foram para cima em busca do gol de virada. Aos 28′, conseguiram, com Alyson. Na reta final da partida, os jogadores do Galo sentiram o desgaste físico e não ofereceram perigo ao Cavalo de Aço.

Fonte: Globoesporte