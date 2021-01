“Imprensa é o maior problema do Brasil”, diz Bolsonaro

O presidente Jair Bolsonaro disse nesta quarta-feira, 6, que a imprensa é o maior problema do Brasil e classificou alguns veículos de comunicação como piores do que lixo, argumentando que o lixo ao menos pode ser reciclado, enquanto a mídia, na visão do presidente “não serve para nada”.

“O maior problema do Brasil não é com alguns órgãos, é a imprensa”, disse Bolsonaro a apoiadores ao deixar o Palácio da Alvorada pela manhã. “Se eu me preocupar com o que a mídia escreve, não saio de casa.”

O vídeo com as declarações do presidente foi divulgado em canal de Youtube que apoia Bolsonaro.

O presidente reclamou da repercussão dada na véspera pela imprensa das declarações que deu a apoiadores quando disse que “o Brasil está quebrado” e atribuiu parte do desemprego no país ao fato de, na visão dele, o brasileiro não estar preparado para fazer “quase nada”.

Ele lembrou que no ano retrasado determinou o cancelamento de assinatura de órgãos da imprensa pelo governo federal.

“No final de 2019 eu acabei com todas as assinaturas de jornais. IstoÉ, Veja, Estadão, Globo, Folha. Todos os ministros recebiam, mais alguns órgãos”, disse.

“Quem quiser comprar lixo, vai na rodoviária. Não é nem lixo, porque lixo é reciclável. Não serve para nada, só fofoca, mentira o tempo todo”, acrescentou.

Bolsonaro ataca constantemente a imprensa e responsabiliza jornalistas e veículos de comunicação, por exemplo, por, na visão dele, ter maximizado a pandemia de Covid-19, doença que já matou mais de 197 mil pessoas no Brasil.

O presidente já classificou a doença como uma “gripezinha” e que a pandemia deveria ser enfrentada “de peito aberto”, reclamando que, segundo ele, o Brasil está se tornando um país de “maricas”.

Fonte: Terra