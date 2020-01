Incêndio atinge pousada de luxo no Litoral Norte de Alagoas

Um incêndio registrado em uma vegetação situada no entorno da Pousada do Alto, na cidade de Japaratinga, no Litoral Norte de Alagoas, mobilizou o Corpo de Bombeiros na tarde desta quarta-feira (15). Parte da pousada ficou destruída.

De acordo com a assessoria de comunicação dos Bombeiros, mais de 4 mil litros de água já haviam sido utilizados no combate às chamas, que continuavam até as 15h50. A rede elétrica que passa pela região ficou danificada e a Equatorial foi acionada para restabelecer a energia.

Segundo Leopoldo Amaral, proprietário da pousada que é uma das mais conhecidas da cidade, os prejuízos foram muitos. Segundo ele, quartos foram afetados e as banheiras ficaram retorcidas. Além disso, vários vidros não aguentaram o calor e acabaram estourando. O valor do prejuízo ainda não foi calculado pelo empresário.

“Isso foi um incêndio criminoso. Colocaram fogo na vegetação que fica no entorno da pousada, a qual eu venho recuperando há anos. Já fiz um Boletim de Ocorrência e não sei como vai ficar a situação nessa alta temporada. No Carnaval, por exemplo, a pousada está lotada, com as reservas já feitas. Não sei se até lá vai dar para reparar os danos causados pelo fogo”, afirmou o empresário, que atribui o início das chamas a uma ação da Prefeitura Municipal.

Apesar do susto, ninguém ficou ferido.

