Uma casa pegou fogo no município de Penedo, na região do Baixo São Francisco, em Alagoas, na noite de terça-feira (17). O Corpo de Bombeiros conseguiu controlar as chamas, que destruíram o imóvel.

O incêndio foi na Rua João Ramalho. Segundo os Bombeiros, o fogo começou porque o morador deixou uma vela acesa.

O Corpo de Bombeiros enviou quatro viaturas do 6º Batalhão com 11 militares ao local.

Fonte: G1/AL