Incêndio destrói loja de tecidos no centro de São Sebastião

Uma loja de confecções pegou fogo nesse domingo (21), no centro do município de São Sebastião, interior de Alagoas.

Não houve feridos no sinistro, mas algumas pessoas que estavam próximas ao local passaram mal devido à grande quantidade de fumaça no prédio.

No local, a destruição foi total. O fogo consumiu móveis, máquinas de costura, tecidos, eletrônicos e outros equipamentos. Apesar do incidente, não se sabe a causa.

O Corpo de Bombeiros Militar (CBM), acionado ao prédio em chamas com quatro viaturas e 11 militares, informou que os guardas municipais da cidade usaram extintores de incêndio para tentar evitar a propagação das chamas. As guarnições do CBM fizeram o combate e debelaram o fogo.

Pessoas que estavam nas proximidades passaram mal e foram atendidas pela guarnição e, depois, socorridas pelas ambulâncias da cidade.

A loja fica situada na Rua Pedro Vieira de Barros, próximo à praça da Prefeitura, no Centro.

