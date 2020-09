Independiente del Valle anuncia quatro casos de Covid-19

Rival do Flamengo na próxima rodada da Copa Libertadores, o Independiente del Valle também terá desfalques por conta da Covid-19. O clube equatoriano anunciou nesta segunda-feira que quatro jogadores do elenco testaram positivo para a doença após a realização de exames PCR no último fim de semana. Os atletas foram isolados antes da viagem da delegação para o Rio de Janeiro, onde será realizado o duelo pelo grupo A, na quarta-feira, às 21h30, no Maracanã.

De acordo com comunicado do Del Valle, os testes PCR foram realizados no último sábado, logo após o duelo contra o Barcelona de Guayaquil, com quatro resultados positivos. O clube, então, tratou de acionar as autoridades de saúde do Equador, assim como a liga nacional e a Conmebol – além dos times que enfrentaram a equipe na última semana: o Junior Barranquilla e o Barcelona.

O anúncio de casos positivos no Del Valle ocorre pouco mais de uma semana depois do confronto da equipe equatoriana contra o Flamengo, em Quito, quando os anfitriões golearam por 5 a 0. No dia seguinte, o time brasileiro detectou o surgimento de um surto da Covid-19 em seu elenco. Inicialmente, sete jogadores testaram positivo, antes do jogo contra o Barcelona, em Guayaquil. E, após o segundo confronto no Equador, o total de jogadores infectados chegou a 16.

O surto no Flamengo acendeu o alerta no Del Valle e no Barcelona, que enfrentaram atletas que tiveram a infecção detectada no dia seguinte às partidas. Entretanto, nos exames realizados nos times equatorianos logo após os jogos da Libertadores, não houve casos positivos. As duas equipes, coincidentemente, se enfrentaram no último sábado pelo Campeonato Equatoriano.

Até o último domingo, o Barcelona de Guayaquil não teve nenhum caso de Covid-19 confirmado em seu elenco, apesar do confronto contra o Flamengo, na última semana, quando o risco de contágio chegou a colocar a realização da partida em dúvida. O time deve apresentar resultado de novos exames antes da viagem à Colômbia para o duelo contra o Junior Barranquilla, também na próxima quarta-feira.

