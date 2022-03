CSA goleia o Paysandu e avança na Copa do Brasil

O CSA não tomou conhecimento do Paysandu, na noite desta quarta-feira (16), pela segunda fase da Copa do Brasil de 2022. Em partida disputada no Estádio Rei Pelé, em Maceió, o Azulão do Mutange venceu com autoridade o Papão, por 4 a 1, e está classificado para a próxima fase da competição. Além disso, o clube alagoano tem o direito a embolsar nada mais nada menos do que R$ 1,9 milhão, por ter passado de fase.

Os gols do CSA foram marcados por Werley duas vezes, um em cada tempo; por Yann Rolim e por Lucas Barcelos, esses dois na etapa final.

O detalhe foi que o Trapichão recebeu um grande número de torcedores, graças à liberação de público, após a flexibilização das medidas sanitárias em relação à pandemia da Covid-19. Outro detalhe foi que, antes de a bola rolar, houve a homenagem ao técnico Mozart Santos, que nesta quarta completou 100 jogos como treinador profissional e recebeu uma placa comemorativa da diretoria azulina. Na hora da comemoração de um dos gols, a grade de proteção das arquibancadas caiu e a torcida do CSA, que foi em grande número ao estádio, tirou por questão de segurança, segundo relatos de torcedores que estavam no local.

O Azulão do Mutange volta as atenções, agora, para a Copa do Nordeste, pois terá confronto já neste sábado (19), válido pela última rodada (8a) da fase de grupos. Será contra o Altos-PI, às 17h45, no mesmo Rei Pelé. Já o Papão enfrenta o Tapajós, pelas quartas de final do Campeonato Paraense, no domingo (20), às 9h30, no Estádio Francisco Vasques, o Souza, em Belém-PA.

por Fernanda Medeiros, Rafael Reis e Raphael Alves – Gazetaweb