Cano marca no fim, Fluminense elimina Botafogo e vai à final

Em uma partida de duas reviravoltas nos acréscimos do segundo tempo, o Botafogo foi valente e venceu o Fluminense por 2 a 1, no Maracanã, neste domingo. No entanto, por ter feito 1 a 0 na ida e ter a vantagem do empate, o Tricolor saiu com a classificação para a final do Campeonato Carioca. Erison balançou a rede duas vezes, mas Germán Cano fez no último lance e garantiu a vaga para duelar contra o Flamengo pelo título.

O primeiro jogo da final acontece na próxima quarta-feira, às 21h35, enquanto a segunda partida será no sábado, às 16h. Os dois serão disputados no Maracanã, com mando do Fla na ida e do Flu na volta. Não há mais vantagem do empate.

por Luiza Sá – Terra