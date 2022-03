CRB perde para o Sport em Pernambuco e cai no Nordestão

Neste dominho (27), o CRB se despediu da Copa do Nordeste de 2022. Na Arena Pernambuco, contra o Sport, o Regatas perdeu por 3 a 1. Ainda na primeira etapa, Parraguez marcou os primeiros gols do Leão da Ilha. O Galo tomou conta do meio de campo na reta final, e diminuiu com Anselmo Ramon. Porém, no lance seguinte, Luciano Jubá fez 3 a 1 e freou o ímpeto ofensivo do time alagoano.

Com a (2ª) eliminação no ano, o CRB foca agora na Campeonato Alagoano. Nessa sexta-feira (25), a FAF definiu os horários e locais das semifinais do Estadual. O Regatas fará o primeiro jogo contra o CSA no dia 6 de abril, às 20h, no Estádio Rei Pelé. Já o Leão da Ilha, além de ter faturado R$ 500 mil, vai encarar, na finalíssima, o Fortaleza, que eliminou o Náutico, nesse sábado (26), ao vencer por 2 a 0.

FICHA TÉCNICA

Sport – Mailson; Ewerton (Vanegas), Rafael Thyere, Sabino (Chico) e Sander; William Oliveira (Ronaldo Oliveira), Bruno Mathias e Luciano Juba; Búfalo, Denner (Cáceres) e Jaderson (Ezequiel). Técnico: Gilmar Dal Pozzo.

CRB – Diogo Silva; Reginaldo, Gum (David Brall), Gilvan e Guilherme Romão; Marthã (Maicom), Yago e Rafael Longuine (Diego Torres); Richard (Emerson Negueba), Marcinho (Vico) e Anselmo Ramon. Técnico: Marcelo Cabo.

Cartões Amarelos – Marthã (CRB); William Oliveira (Sport); Vico (CRB); Yago (CRB)

Árbitro – Zandick Gondim Alves (CBF-RN)

Assistentes – Vinicius Melo de Lima (CBF-RN) e Luis Carlos de França Costa (CBF-RN)

Quarto árbitro – Rodrigo Jose Pereira de Lima (CBF-PE)

por Guilherme Magalhâes, Raphael Alves e Shelton Melo – Gazetaweb