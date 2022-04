Brasil estreia contra a Sérvia na Copa do Mundo 2022

A Seleção Brasileira conheceu nesta sexta-feira, 1º, os seus primeiros adversários na caminhada para a conquista do sonhado hexacampeonato mundial no Catar. Cabeça de chave do Grupo G, a equipe comandada por Tite deu sorte no sorteio e escapou de pedreiras, como Alemanha e Holanda, e vai ter pela frente Sérvia, Suíça e Camarões.

A Copa do Mundo começa no dia 21 de novembro e a primeira partida será entre o anifitrião Catar e o Equador. A final será disputada no dia 18 de dezembro. É a primeira vez que a competição será disputada no final do ano. A mudança no calendário foi necessária por causa das altas temperaturas no verão no Catar.

O Brasil fará sua estreia contra a Sérvia no dia 24 de novembro. Depois enfrentará a Suiça no dia 28 do mesmo mês. O último jogo da 1ª fase da Seleção será contra Camarões em 2 de dezembro.

Antes do sorteio, que aconteceu no Centro de Exposições e Convenções de Doha, a Fifa anunciou as regras: com exceção da Europa, países do mesmo continente não caem no mesmo grupo; é possível no máximo duas seleções europeias por grupo; e os classificados da repescagem de junho vão para o pote 4, mantendo o bloqueio de praça.

O brasileiro Cafu foi um dos convidados para participar do sorteio da Copa. Veja os grupos:

Grupo A

Catar;

Equador;

Senegal;

Holanda.

Grupo B

Inglaterra;

Irã;

Estados Unidos;

País de Gales, Escócia ou Ucrânia.

Grupo C

Argentina;

Arábia Saudita;

México;

Polônia.

Grupo D

França;

Emirados Árabes, Austrália ou Peru;

Dinamarca;

Tunísia.

Grupo E

Espanha;

Costa Rica ou Nova Zelândia;

Alemanha;

Japão.

Grupo F

Bélgica;

Canadá;

Marrocos;

Croácia.

Grupo G

Brasil;

Sérvia;

Suíça;

Camarões.

Grupo H

Portugal;

Gana;

Uruguai;

Coreia do Sul.

por Aline Küller e Marcela Coelho – Terra