Governo de Alagoas nomeia Carlinhos Maia como Imperador do Turismo Alagoano

O governador de Alagoas, Renan Filho, e o secretário de Estado do Desenvolvimento Econômico e Turismo, Marcius Beltrão, nomearam, na quinta-feira (31), o empresário e influenciador digital Carlinhos Maia como Imperador do Turismo Alagoano.

A solenidade de entrega da placa de nomeação aconteceu no auditório Aqualtune, no palácio República dos Palmares, no centro de Maceió. Com mais de 24 milhões de seguidores nas redes sociais, o empresário e digital influencer Carlinhos Maia, natural do histórico município de Penedo, traz uma importante contribuição para o turismo do Estado, divulgando o destino nas diversas plataformas em que atua.

“Nomear o Carlinhos Maia como Imperador do Turismo Alagoano é uma forma de reconhecer a importante parceria e a essencial contribuição dele para a promoção do Destino Alagoas. Estamos muito felizes e honrados em fazer essa homenagem e seguiremos trabalhando para que o nosso Estado se destaque cada vez mais no segmento do Turismo, gerando emprego e renda para os alagoanos”, afirma o secretário de Estado do Desenvolvimento Econômico e Turismo, Marcius Beltrão.

Para o homenageado, o reconhecimento é muito importante. “Alagoas é maravilhosa, para mim, nosso estado é a Maldivas brasileira – já fui para lá, mas Maragogi é a mesma coisa e pertinho da gente, lindo demais. Estou muito feliz, orgulhoso e honrado em receber esse título”, afirmou Maia.

