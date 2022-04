Morre Zé do Vá um dos maiores jogadores da história do Sport Club Penedense

O Futebol Penedense e Alagoano perdem mais um grande nome: José Carlos dos Santos ou simplesmente Zé do Vá como era mais conhecido. Zé do Vá, Faleceu na tarde deste domingo com a informação sendo repassada por seus familiares. Para quem não conhecia Zé do Vá como o nome já diz, era filho do Ex. Vereador Vá aquele mesmo da boneca do Carnaval. Zé era casado e muito bem com a professora Elenoir. deixou três filhos e três netos.

Ex. Jogador do Penedense, tendo feito parte das equipes de ouro da década de 60 sendo vice campeão alagoano em 1966. Foi professor de educação física no então Ginásio Anfrísio Ribeiro, árbitro de futebol fazendo parte do DEAP ( Departamento Amador de Penedo), e foi também um grande seresteiro.

O esporte e o futebol alagoano estão de luto! Em um mês perde dois grandes ex. jogadores primeiro foi Buá agora perde o nosso Zé do Vá. Só resta dizer uma coisa: ” O que mais dói nesta vida depois de tanto se amar, não é o adeus da partida, é simplesmente não poder voltar.” Fica aqui os sentimentos de todos que fazem o Site Diário Penedense.

por Geraldo José