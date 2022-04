Piaçabuçu: Polícia apreende aparelhos eletrônicos em balsa encalhada no São Francisco

Após receber denúncia anônima na última sexta-feira, 8, o Batalhão de Polícia Ambiental (BPA) apreendeu na manhã deste sábado, 9, uma carga de aparelhos eletrônicos que estava sendo transportada em uma balsa no Rio São Francisco, entre os estados de Sergipe e Alagoas. Parte da carga foi recolhida na faixa de areia em Piaçabuçu.

A operação contou com apoio do Grupamento Aéreo da Secretaria de Segurança Pública de Alagoas e do Pelotão de Operações Especiais. O material apreendido estava em caixas com escrita aparentemente em chinês. Os produtos são aparelhos digitais para televisão. A polícia alagoana conseguiu localizar a balsa encalhada na região da foz do Rio São Francisco. Mais cargas que estão no interior da embarcação estão sendo apreendidas pelas autoridades. Ainda não há a estimativa do valor desse material.

Apesar de conseguir interceptar a embarcação e apreender os produtos, as autoridades não encontraram quem as estava transportando, já que a balsa havia sido abandonada. A tipificação para esse tipo de crime se chama descaminho, que é um delito de ordem tributária, definido como “iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada [no País], pela saída [do País] ou pelo consumo de mercadoria”. É diferente de contrabando, que envolve produtos proibidos.

