CSA atropela Murici no Rei Pelé e garante o 3º lugar do Alagoano: 8 a 0 Azulão agora vai disputar seletiva com o Cruzeiro-AL, campeão da Copa AL, para ver quem fica com a 3ª vaga alagoana na Copa BR 2023

CSA atropela Murici no Rei Pelé e garante o 3º lugar do Alagoano: 8 a 0

Em época de páscoa, o CSA passeou em campo, deu um verdadeiro chocolate ao Murici e ficou mesmo com o terceiro lugar no Campeonato Alagoano. O time azulino, que já tinha vencido o Verdão, no jogo da ida, por 2 a 0, derrotou, novamente, nesta terça-feira (12), por incríveis 8 a 0, no confronto da volta, desta vez disputado no Estádio Rei Pelé. Assim, no placar agregado, deu 10 a 0 para o time de Mozart Santos.

Os gols do CSA foram de Rodrigo Rodrigues e Douglas, no primeiro tempo; de Marco Túlio, de Rodrigo Rodrigues (mais três), de Didira e de Marcel, esses todos na segunda etapa, decretando a goleada de 8 a 0. Apesar dos quatro gols que fez no jogo, Rodrigo Rodrigues foi vaiado pela torcida azulina que compareceu em pequeno número ao estádio.

Com esta vitória e o consequente terceiro lugar do Estadual, o CSA vai disputar uma seletiva contra o Cruzeiro-AL, campeão da Copa Alagoas, para decidir o dono da terceira vaga alagoana na Copa do Brasil 2023. A tal seletiva ainda não tem data definida.

Agora, o próximo compromisso do Azulão será pela Série B do Brasileiro, onde faz a sua estreia já neste sábado (16), contra o Ituano, fora de casa, no Estádio Novelli Júnior, às 16h. Detalhe: o jogo é pela 2ª rodada, uma vez que o duelo da 1ª rodada foi adiado para 4 de maio. Enquanto isso, o Murici se despede da temporada 2022.

Fonte: Fernanda Medeiros, Shelton Melo e Raphael Alves