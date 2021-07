Indicadores apontam para controle da pandemia em Alagoas

Os indicadores do coronavírus em Alagoas finalmente começam a cair, apontando para controle da pandemia depois de meses de alta descontrolada nas taxas de morte e casos confirmados. No entanto, em alguns municípios os números ainda preocupam. A análise foi divulgada nesta segunda-feira (12) pelo Observatório Alagoano de Políticas Públicas para Enfrentamento da Covid-19.

Os dados da pesquisa se referem à 27ª Semana Epidemiológica em Alagoas, ou seja, de 4 a 10 de julho. Nessa semana, foram registrados 4.507 casos confirmados e 115 mortes, reduções de 8% e de 7%, respectivamente, em relação à semana anterior.

A pesquisa aponta que a queda dos indicadores não acontecia desde novembro do ano passado, quando começou a segunda onda de contágio no estado. A aplicação da vacina tem contribuído para a melhora nos números. Foram 121 mil doses aplicadas na 27ª Semana Epidemiológica.

Taxa de ocupação de UTI

A queda nos indicadores também foi observada nos leitos de UTI. No sábado (10), a taxa estava em 66%, número abaixo do limite de 70% recomendado pelo Comitê Científico do Consórcio Nordeste (C4NE).

Apesar disso, alguns municípios se encontram em situação crítica, como Coruripe, Arapiraca e São Miguel dos Campos, que registraram taxas de 100%, 92% e 70%, respectivamente.

Enquanto alguns municípios passam a controlar a pandemia, outros ainda sofrem com os índices elevados. É o caso de Arapiraca, que é a cidade com mais casos confirmados da doença.

A 8ª e a 10ª regiões de Saúde também estão com índices acima do recomendado em contaminação e morte pela Covid-19

Fonte: G1/AL