Índice de isolamento social tem crescimento durante o fim de semana em Alagoas

No primeiro fim de semana após o estado entrar na fase vermelha em razão da Covid-19, Alagoas registrou aumento do índice de isolamento social. No sábado o percentual foi de 43,37% e no domingo de 48,59%, fazendo com que o estado chegasse a ocupar nesses dias, respectivamente, a oitava e a nona colocação no Brasil.

No sábado, dia 13, o isolamento chegou a apenas a 39,31% da população alagoana, percentual considerado preocupante por especialistas. Com isso, o estado ocupou a 16ª colocação no Brasil e um dos piores do Nordeste naquela data.

No último domingo (21), em relação ao Nordeste, Alagoas ficou atrás do Ceará, Pernambuco e Rio Grande do Norte. Os dados da empresa de tecnologia Inloco, a partir do monitoramento de GPS de celulares, apontam que o Rio de Janeiro teve o pior desempenho, com 42,31%.

Já no sábado (20), dia em que Alagoas ficou na oitava colocação e atingiu o percentual de isolamento de 43,37%, os três estados com melhores desempenhos foram o Acre, Ceará e Amapá.

Com o avanço do número de casos e mortes por Covid em Alagoas, o governo do Estado determinou o retorno à Fase Vermelha de Distanciamento Social Controlado, como forma de conter a doença que já matou mais de 3,3 mil pessoas.

Medidas que constam no novo decreto mudaram a rotina especialmente nos fins de semana dos alagoanos: a abertura de bares e restaurantes com atendimento presencial está restrita, podendo operar em delivery e no sistema pegue e leve, assim como o acesso às praias, rios e lagoas está proibido aos sábados e domingos.

