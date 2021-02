Indígena é preso durante operação da polícia em São Brás

Um indígena da aldeia Kariri-Xocó foi preso nesta quinta-feira (4) com uma espingarda durante uma operação no Povoado Sampaio, na zona rural de São Brás, Agreste de Alagoas. As investigações começaram em 2019. Ele responde por crimes sexuais e importunação sexual.

Segundo a polícia, o indígena tem 23 anos. A arma foi encontrada após uma revista na casa de um homem de 38 anos. O suspeito foi preso em cumprimento a mandados de prisão preventiva, busca e apreensão expedidos pelo Juiz Vinícius Garcia Modesto.

De acordo com as investigações, o indígena fez pelo menos quatro vítimas. Ele escolhia casas onde morassem apenas mulheres, invadia e se masturbava na frente das vítimas.

Há quatro inquéritos abertos para investigar os crimes praticados por ele. O suspeito foi levado para a Delegacia de Porto Real do Colégio, onde será ouvido.

A ação policial foi comandada pelo delegado Rômulo Andrade e contou com o apoio da 3ª Companhia da Polícia Militar.

Fonte: G1/AL