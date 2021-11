Inep tem debandada a poucos dias da realização do Enem

O Ministério da Educação sofre com uma debandada a 13 dias da realização do Enem (Exame do Ensino Médio). Neste segunda-feira, 8, 29 servidores pediram exoneração e dispensa coletiva.

O jornal O Estado de S. Paulo teve acesso a carta de demissão que os trabalhadores entregaram. No documento, eles afirmam que a decisão foi tomada pela “fragilidade técnica e administrativa da atual gestão máxima do Inep”. Ele ressaltam que pelo “compromisso com a sociedade e o empenho com as atividades relacionadas às metas de 2021” estão mantidas.

Atualmente, o Inep possui 164 servidores. O número de pedidos de demissão representa 58% dos coordenadores do órgão. Porém, muitos substitutos dos cordenadores também estão saindo.

Em entrevista ao jornal, um servidor, que não quis se identificar, disse que “o Enem vai ser realizado num voo às cegas”. “Está saindo todo mundo do sistema de monitoramento de incidentes, que é o radar do Inep para solucionar os problemas da aplicação do Enem”, declarou.

A lista dos funcionários que pediram exoneração de seus cargos e funções é a seguinte: Adelino Nunes de Lima , Alani Coelho de Souza Miguel, Andréia Santos Gonçalves, Camilla Leite Carnevale Freire, Claudia Maria Ribeiro Gonçalves Barbosa Marques, Clediston Rodrigues Freire, Danusa Fernandes Rufino Gomes, Denys Cristiano de Oliveira Machado, Douglas Estevão Morais de Souza, Edivan Moreira Aredes, Elysio Soares Santos Junior, Francisco Edilson de Carvalho Silva, Gizane Pereira da Silva, Helciclever Barros da Silva Sales, Helio Pereira Feitosa, Hélida Maria Alves Campos Feitosa, Karla Christina Ferreira Costa, Leonardo Ferreira da Silva, Marcela Guimarães Côrtes, Natalia Fernandes Camargo, Nathalia Bueno Póvoa, Patricia da Silva Onório Pereira, Rita Laís Carvalho Sena Santos, Rosária Duarte Melo, Samuel Silva Souza, Saulo Teixeira dos Santos, Silvana Maria Lacerda Gonçalves, Vanderlei dos Reis Silva e Victor Rezende Teles.

Fonte: Terra