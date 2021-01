Influencer Ygona Moura morre após diagnóstico de Covid-19

A influencer Ygona Moura morreu nesta quarta-feira (27), após diagnóstico de Covid-19. Ygona ficou internada por cerca de duas semanas na UTI do Hospital Cidade Tiradentes, em São Paulo. Neste período, a família usou as redes sociais da influencer para atualizar sobre seu estado de saúde.

Foi pelo mesmo canal que a família informou sobre a morte de Ygona.

“Pessoal, perdemos a Ygona”, informou um breve comunicado. “Ygona será sepultada às 11h, no cemitério da Vila Formosa. O caixão será lacrado e só poderá ir apenas 10 familiares da família.”

Com mais de 200 mil seguidores no Instagram, Ygona foi diagnosticada com Covid-19 após participar de uma festa no início do ano. Nas redes sociais, ela minimizou a Covid-19 e disse que estava em busca de mais uma festa.

“Gente, que noite foi essa. Noite de aglomeração com sucesso. Sai de lá quase 8h da manhã. Aglomerei mesmo e recebi bem pra isso. Hoje estou caçando um baile, quero aglomerar de novo”, disse Ygona em uma série de vídeos.

Fonte: Gazetaweb