Influenciadora morre após complicações de lipoaspiração

A influenciadora digital Liliane Amorim, que morava em Juazeiro do Norte, no Ceará, morreu neste domingo (24) após complicações da realização de uma cirurgia lipoaspiração, de acordo com informações do hospital em que ela estava internada.

“Toda a Equipe de nosso Hospital está de luto em nome dessa moça que foi uma guerreira em todos os momentos durante sua Internação”, declarou a direção da unidade hospitalar da Unimed em comunicado.

Segundo a família da influencer, Liliane passou pela cirurgia no dia 9 de janeiro e após a intervenção precisou passar por nova operação. Sendo assim, no dia 15 deste mês, ela foi internada.

