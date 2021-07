Inglaterra bate a Dinamarca e vai à final da Euro

A segunda finalista da Eurocopa foi decidida em um confronto elétrico nesta quarta-feira. No Estádio de Wembley, em Londres, a Inglaterra venceu a Dinamarca por 2 a 1 na prorrogação com gols de Kjaer (contra) e Harry Kane, enquanto os dinamarqueses marcaram com Damsgaard.

A Dinamarca conseguiu abrir o placar da partida na primeira etapa com um golaço. Com 30 minutos de partida, uma falta foi marcada a favor dos dinamarqueses e, na cobrança, Damsgaard marcou o primeiro gol de falta da história de seu país na Euro.

Empate

Pouco após o gol marcado pela Dinamarca, os ingleses foram ao ataque para buscar o empate. Com 39 minutos de jogo, Bukayo Saka criou uma jogada pelo lado direito e, em cruzamento para Sterling, o zagueiro Simon Kjaer recuou contra, marcando para a Inglaterra.

Domínio inglês

Durante todo o jogo, principalmente nos 45 minutos finais da partida, quem conseguiu ser melhor no âmbito ofensivo foi a Inglaterra. Os ingleses criaram melhores chances de ataque mas, assim como os dinamarqueses, não conseguiram tirar o empate do placar.

Vitória polêmica

Com o empate, o jogo chegou à prorrogação e, ainda na primeira etapa do tempo extra, a Inglaterra ganhou a sua chance de marcar o seu gol da vitória. Aos 14 minutos, um pênalti polêmico foi marcado para os ingleses e, na cobrança, Schmeichel defendeu a batida de Kane, que marcou o gol no rebote.

Sequência

Na final da Eurocopa, a Inglaterra enfrentará a Itália às 16h (de Brasília) deste domingo.

Fonte: Lance