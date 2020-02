Ingressos para o clássico entre CSA e CRB começam a ser vendidos

No próximo domingo (9), o Estádio Rei Pele terá suas “estruturas abaladas” pelo primeiro “Clássico das Multidões” deste ano. A partida entre os dois maiores times de Alagoas valerá pela terceira rodada da Copa do Nordeste.

Com apenas três pontos em dois jogos, o Galo busca a vitória em cima do seu maior rival, o que trará um grande incentivo para seguir vivo na competição regional. Além da grande rivalidade, para o time do CRB vale à busca da liderança de seu grupo, com apenas um ponto separando o Galo da Praia do primeiro colocado.

Como o CRB é o mandante do jogo, a torcida alvirubra terá 70% do estádio reservado. E na tarde desta terça (4), a diretoria do CRB definiu os valores dos ingressos para o clássico: arquibancadas baixas R$ 40,00, (A meia-entrada para estudantes e idosos sai por R$ 20,00), a arquibancada alta está de R$ 60,00 (Meia-entrada para estudantes e idosos por R$30,00) e as cadeiras estão pelo preço fixo de R$ 80,00.

Os preços divulgados pelo CRB valem também para a torcida visitante. Os ingressos para CRB x CSA estão disponíveis desde as 16h00 desta terça-feira nos pontos de vendas autorizados.

Pontos de venda

Torcida do CRB:

– Loja Regatas (Avenida Dr. Antônio Gomes de Barro – Jatiúca)

– Kiosk Sports (Shopping Pátio)

– Poly Sports (Centro)

– Estande do Galo (Maceió Shopping)

– Bar do Carlão (Trapiche)

Torcida do CSA:

– Kiosk Sports (Shopping Pátio)

– Poly Sports (Centro)

– Loja Oficial do CSA (Jatiúca)

por Luiz Antonio Caldas/Gazetaweb