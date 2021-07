Inscrição para estágio na Prefeitura de Penedo termina na sexta-feira, 09

O programa de estágio para universitários e estudantes do IFAL lançado pela Prefeitura de Penedo encerra o período de inscrição na próxima sexta-feira, 09 de julho.

De acordo com o Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Pedro Soares, 238 currículos de alunos e alunas de cursos de nível superior e do ensino médio feito em paralelo com carreira profissional foram enviados até hoje (quarta-feira, 07).

A inserção de universitários e de estudantes do IFAL no serviço público municipal é uma iniciativa da gestão Crescendo Com Seu Povo e se dará conforme a demanda de cada setor da Prefeitura de Penedo.

A seleção é orientada pela análise curricular dos inscritos e formalizada por meio de contrato, com remuneração de meio salário mínimo e possibilidade de renovação.

As vagas estão disponíveis para quem cursa Administração ou Direito na Faculdade Raimundo Marinho (FRM) e também para matriculados em Turismo, Engenharia de Produção, Engenharia de Pesca, Tecnologia da Informação e Biologia, todos ofertados pela Universidade Federal de Alagoas (UFAL) em Penedo.

Ainda dá tempo de fazer sua inscrição no programa de estágios da Prefeitura de Penedo. Basta enviar seu currículo para o e-mail: sedetur@penedo.al.gov.br

por Fernando Vinícius – Decom PMP