Inscrições do Programa CRIA chegam a outros povoados de Penedo

A SEMDSH- Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Habitação da Prefeitura de Penedo, viabiliza o acesso a população residente na zona rural aos programas sociais desenvolvidos no âmbito do município.

Com isso, a gestão Crescendo Com Seu Povo, se faz presente nas diversas comunidades, beneficiando as famílias moradoras, que não precisam se deslocar até a cidade para serem atendidas.

A partir de sexta-feira (18), a SEMDSH leva os seus serviços para novos povoados da zona rural do município, iniciando na EMEB- Escola Municipal de Educação Básica Isabel Cristina Toledo, no povoado Itaporanga, atendendo também as comunidades Carapina e Catrapó.

No dia 1º de julho, a ação prossegue no Povoado Marituba do Peixe, sendo realizada na EMEB Irenio de Araújo, recebendo também os moradores do Assentamento Novo Horizonte.

Já no próximo dia 2, é a vez dos moradores dos Povoados Campo Redondo e Assentamento São José, com a ação sendo realizada na EMEB Arlindo Ferreira.

Essa etapa da ação itinerante da SEMDSH será encerrada no dia 8 de julho, na EMEB Paulo VI, localizada no Povoado Cooperativa 2º núcleo, quando participarão também as pessoas residentes no Povoado Campo Grande.

CadÚnico

A equipe da SEMDSH cadastrará os moradores dessas localidades no Programa CRIA, realizado pelo Governo do Estado em parceria com os municípios.

Programa que dá direito ao benefício de 100 reais mensais, para gestantes e mães de crianças até cinco anos de idade. A exceção é para mães de cujo seus filhos tenham microcefalia, que recebem até os 7.

Tendo como condição também a situação de pobreza ou extrema pobreza e estar cadastrada no CadÚnico.

Quem recebe Bolsa família também pode se cadastrar, não correndo risco de ficar sem o benefício federal.

Durante o atendimento itinerante, a SEMDSH também disponibilizará os serviços do CadÚnico- Cadastro Único, para os residentes nas localidades em que a ação será realizada. Dentre esses serviços estão o Bolsa Família, Tarifa Social, Tarifa Rural e Programa Criança Feliz.

por Thiago Sobral – Decom (PMP)