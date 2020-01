Inscrições no Sisu vão até domingo (26); Ufal oferece mais de 5 mil vagas em 108 cursos

Com a divulgação dos resultados do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) no último dia 17, os alagoanos que não zeraram a redação e não participaram na condição de treineiros poderão acessar o Sistema de Seleção Unificada (Sisu) a partir desta terça-feira (21). O Sisu é uma das principais formas de ingresso nas instituições de ensino superior públicas e tem como base a nota do Enem.

O período de inscrições do Sisu vai até domingo (26) e o resultado da chamada regular está previsto para 28 de janeiro. Segundo informações do Ministério da Educação (MEC), a matrícula da chamada regular ocorre de 29 de janeiro a 04 de fevereiro, sendo este mesmo período destinado para participar da lista de espera.

Na Universidade Federal de Alagoas (Ufal), são 5.373 vagas distribuídas em 108 cursos, sendo 50% dessas vagas destinadas para estudantes cotistas e 50% para a ampla concorrência. Este ano, a Ufal está oferecendo dois novos cursos no Sisu: Agroecologia e Engenharia Elétrica.

Fonte: Agência Alagoas