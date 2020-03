Integrantes de movimentos sociais bloqueiam rodovias em Alagoas

Integrantes da Frente Nacional de Luta Campo e Cidade (FNL) bloquearam, na manhã desta segunda-feira (2), dois trechos de rodovias federais no interior de Alagoas: a BR-101, em Teotônio Vilela, e a BR-104, em União dos Palmares. Os manifestantes também ocuparam um prédio abandonado no centro de Maceió.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a interdição começou às 6h. Equipes foram enviadas aos locais para tentar negociar a liberação das vias. Às 10h46, a PRF informou que a BR-101 tinha sido desbloqueada. A BR-104 foi liberada às 11h20, ainda segundo a PRF.

O coordenador da FNL, Marcos Antônio da Silva, o Marrom, informou que os protestos são para cobrar moradia para pessoas que vivem em acampamentos e assentamentos na cidade e no campo. “Os atos fazem parte de uma mobilização nacional do movimento. Nós queremos estipular o dia dois de março o dia nacional de luta e defesa da reforma agrária, urbana e da democracia brasileira”, disse.

Os integrantes dos movimentos usam pedras e galhos de árvores para fechar as rodovias. Eles também ocuparam um prédio abandonado no centro de Maceió que pertence ao Município.

“Nessa região existem muitos prédios públicos que estão abandonados e poderiam ser usados pelo Estado e Município para abrigar pessoas que não tem moradia”, comentou Marrom.

No estado existem nove acampamentos da FNL, com quase mil famílias, dois deles no centro da cidade. “São pessoas sem teto que não tem onde morar e vivem nos acampamentos. Essa é a única opção que tem para não viver na rua, mas o que todos querem é uma casa para morar”, comentou o coordenador.

