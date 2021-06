Inteligência artificial calcula risco de morte por Covid-19

Cientistas do Centro de Pesquisa Biomédica de Oxford criaram uma plataforma que permite prever o risco de morte por Covid-19 com ajuda de inteligência artificial (IA). A tecnologia foi desenvolvida para rastrear inflamações nos vasos sanguíneos em pacientes infectados com o novo coronavírus.

O objetivo da pesquisa é proporcionar o melhor atendimento possível a pacientes de Covid-19 com doenças cardíacas e respiratórias – circunstâncias geralmente relacionadas aos casos de complicação da doença.

A plataforma é capaz de identificar indivíduos com alto risco de ataques do coração por meio de aprendizado de máquina – com a tecnologia, sinalizadores biológicos mostram o nível de inflamação vascular induzida por citocinas em indivíduos doentes.

Ao comparar os resultados de um paciente a uma base de dados enriquecida por RNA de biópsias de tecido humano, a ferramenta é capaz de estabelecer uma pontuação, o que definiria também o risco de morte devido ao processo inflamatório.

A partir dos resultados, os pesquisadores esperam conduzir um tratamento mais assertivo por meio de antiinflamatórios, reduzindo as chances de óbito.

De acordo com os cientistas, a plataforma também seria capaz de identificar quando um paciente tem maiores chances de desenvolver coágulos sanguíneos anormais devido a respostas imunológicas exageradas.

Apesar de promissora, a técnica ainda está em observação. Atualmente, a tecnologia está sendo testada em ensaios clínicos que poderão atestar ou não sua eficácia.

Além de comprovar o funcionamento da plataforma à base de IA, os cientistas procuram entender o impacto das variantes de Covid-19 à medida em que elas são descobertas.

por Ana Marques/Terra