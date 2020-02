Inter bate o Tolima e vai à fase de grupos da Libertadores

O Internacional está na fase de grupos da Copa Libertadores da América. Nesta quarta-feira, o Colorado recebeu o Tolima no Beira-Rio, em Porto Alegre (RS), pelo jogo de volta da terceira fase, e venceu por 1 a 0. Com o 0 a 0 da partida de ida, os gaúchos garantiram a classificação. Guerrero desencantou e marcou o gol decisivo após um mês sem balançar as redes.

A noite também foi particularmente marcante para D’Alessandro. Expulso na segunda etapa, o camisa 10 chegou a 86 partidas disputadas pelo torneio continental, isolando-se como o argentino com mais jogos pela competição. Ele ultrapassou Agustín Orión, ex-goleiro de Estudiantes, San Lorenzo, Boca Juniors e Racing.

Agora, os comandados de Eduardo Coudet entram no Grupo E da Libertadores, junto com Grêmio, América de Cali-COL e Universidad Católica-CHI. A estreia do Inter na fase de grupos está marcada para a próxima terça-feira (3), às 19h15 (de Brasília), em duelo contra os chilenos. Antes disso, o Internacional entra em campo no sábado (29), às 19h, para encarar o Caxias, pela primeira rodada do segundo turno do Campeonato Gaúcho.

Fonte: Terra