Inter de Milão aumenta proposta por Cavani

Em fim de contrato com o PSG, o uruguaio Cavani tem sido disputado por times do mundo inteiro. O atacante chegou a ser especulado no Brasil, mas o salário alto afastou os interessados. Quem deve inves0ir pesado no jogador, segundo a Gazzetta dello Sport, é a Inter de Milão.

Inicialmente, a proposta dos italianos não teria agradado o atleta, mas o clube estaria disposto a oferecer um contrato de três anos pagando 7,5 milhões de euros por temporada, além de bônus. Em reais, significaria algo em torno de 44,7 milhões de reais. O salário proposto se tornaria o teto salarial da Inter.

Na Itália, o centroavante já defendeu o Napoli

Cavani fez história no Paris Saint-Germain. O camisa 9 é o maior artilheiro da história do clube francês, mas perdeu espaço com a chegada do argentino Icardi. Anteriormente, o uruguaio defendeu o Napoli, da Itália, o que poderia complicar a negociação com a Inter, devido a identificação do jogador com a torcida.

Fonte: Terra