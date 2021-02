Inter deve pagar multa de R$ 1 mi para ter Rodinei contra Fla

O Inter ainda avalia a situação de Rodinei, mas indica que pagará a multa de R$ 1 milhão para ter o lateral-direito em campo contra o Flamengo, no próximo domingo, no Maracanã, em jogo que pode decidir o título do Campeonato Brasileiro. O Rubro-Negro, por sua vez, observa a situação e aposta na manutenção do mistério até momentos antes da partida.

Rodinei está emprestado pelo clube carioca ao Colorado até maio. No momento do acerto entre os clubes, ficou acordado que, em caso de utilização do lateral contra o clube, a cláusula entraria em vigor. No primeiro turno, Rodinei ficou fora do empate em 2 a 2.

A direção colorada não precisa avisar previamente o Flamengo se vai ou não utilizar o jogador. Mas se Rodinei entrar em campo, terá prazo de 24 horas após a partida para pagar R$ 1 milhão à vista. O contrato ainda prevê multa e juros em caso no atraso no pagamento.

Conforme apurado pelo ge, a tendência atual é pela utilização de Rodinei. Mas o Inter manterá a dúvida até o jogo de domingo. Em entrevista após a vitória sobre o Vasco, o presidente Alessandro Barcellos disse que o assunto ainda será discutido internamente, mas que o valor não será um impeditivo.

– O Inter parte para duas partidas decisivas e a decisão de quem vai jogar, quem não vai, nós teremos essa discussão conjuntamente a partir de agora. Mas o Inter não está preocupado com os valores, mas em buscar esse título – afirmou o mandatário.

O discurso de Barcellos entra em sintonia com o que pensa Abel Braga. O treinador espera a decisão da direção, mas já revelou que espera ter o jogador de 29 anos à disposição no jogo decisivo. Entusiasta do futebol de Rodinei, o técnico acha que, inclusive, ele merece estar na seleção dos melhores jogadores do campeonato.

– Gostaria de contar com toda a equipe. Quem sabe disso é a direção. Rodinei, acho que pelo campeonato, com certeza pode vir coisa muito boa para ele, terminar na seleção. Está em momento e forma extraordinários, força e velocidade incrível. É uma multa, ninguém soube hoje. Questão financeira. Vamos ver. A direção que vai resolver – disse Abel.

A presença do lateral ganha ainda mais importância após o Inter perder Víctor Cuesta, que recebeu o terceiro cartão amarelo e cumprirá suspensão contra o Flamengo. Vale lembrar: Abel Braga já não conta com Rodrigo Moledo, que sofreu uma lesão grave no joelho e só volta no fim do ano. Zé Gabriel, Pedro Henrique e Matheus Jussa disputam a posição do argentino.

Fonte: GE