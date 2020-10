Inter pega Boca nas oitavas; Grêmio e Palmeiras dão sorte

A Conmebol realizou na tarde desta sexta-feira em sua sede, em Luque (Paraguai), o sorteio dos duelos das oitavas de final da Libertadores e de todo o chaveamento da fase mata-mata do principal torneio do continente. Sem nenhum clássico brasileiro, os jogos considerados mais difíceis ficaram para Internacional, que pegará o Boca Juniors, e Athletico-PR, que enfrentará o River Plate, ambos da Argentina, sendo que os brasileiros decidirão fora de casa.

Por outro lado, o Palmeiras, o melhor classificado geral da fase de grupos, pegará o Delfín-EQU, enquanto o Santos, o segundo melhor, enfrentará a LDU-EQU. O Grêmio fará seus duelos das oitavas contra o Guaraní-PAR, e o atual campeão Flamengo enfrenta o Racing-ARG.

Os times foram divididos em dois potes: um primeiro com todos os primeiros colocados dos grupos, e o segundo pote com os oito times que se classificaram em segundo. Como nos últimos anos, os duelos serão disputados em ida e volta, com a vantagem de decidir em casa para quem terminou a fase de grupos na liderança.

Das oito equipes brasileiras que disputaram a atual edição restam seis na disputa: Palmeiras, Santos, Flamengo, Grêmio, Athletico-PR e Internacional – o Corinthians caiu ainda na primeira fase, enquanto o São Paulo foi eliminado na fase de grupos.

Veja os duelos das oitavas da Libertadores:

Guaraní-PAR x Grêmio-PAR

Independiente del Valle-EQU x Nacional-URU

Delfín-EQU x Palmeiras-BRA

Internacional-BRA x Boca Juniors-ARG

Racing-ARG x Flamengo-BRA

Libertad-PAR x Jorge Wilstermann-BOL

Athletico Paranaense-BRA x River Plate-ARG

LDU-EQU x Santos-BRA

* os times do pote 1, que ficam à direita, decidem a vaga em casa

Fonte: Terra