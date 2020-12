Inter perde para o Boca e se complica na Libertadores

Depois de ter a partida adiada na semana passada, por conta do falecimento de Maradona, Internacional e Boca Juniors duelaram nesta quarta-feira, no Beira-Rio, e os argentinos levaram a melhor ao vencer por 1 a 0. Pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores, os visitantes venceram com gol de Tevez.

As equipes voltam a se encontrar na próxima quarta-feira, às 21h30, quando duelam em La Bombonera. Quem avançar, pega o Racing, que eliminou o Flamengo na última terça-feira.

A primeira etapa foi de equilíbrio na capital gaúcha. Sob forte chuva, o Inter começou melhor no jogo, mas apresentava dificuldades para furar a última linha do Boca. Aos poucos, os argentinos elevaram seu nível de desempenho e criaram incômodo na defesa colorada. A boa atuação de Moledo e a excelente defesa de Lomba, aos 44, em chute de Villa, seguraram o 0 a 0 antes do intervalo.

O segundo tempo começou de maneira semelhante, com o Inter melhor, mas desperdiçando as chances. Até que o Boca voltou a crescer e saiu na frente aos 17 minutos. Salvio aproveitou a falha de Zé Gabriel e tocou para Tevez, que teve frieza na frente de Lomba para abrir o placar no Beira-Rio. Na comemoração, o camisa 10 argentino homenageou Diego Maradona com uma camisa da época do ídolo do Boca e de toda a Argentina.

Depois do gol, os argentinos se mostraram mais tranquilos, enquanto o Inter apresentava nervosismo para concluir suas jogadas. A melhor oportunidade de empate do Colorado veio aos 34, quando Leandro Fernández cobrou falta com categoria e carimbou a trave. Com pouca criatividade no setor do meio-campo, o Inter não conseguiu evitar a derrota e vai precisar vencer o Boca em território argentino para avançar às quartas de final.

