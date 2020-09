Inter vence Ceará e mantém liderança isolada do Brasileiro

O Internacional segue na liderança isolada do Campeonato Brasileiro. A equipe de Eduardo Coudet recebeu o Ceará na noite desta quinta-feira e venceu por 2 a 0, no Beira-Rio, pela 9ª rodada do torneio nacional.

Com time misto e mais dois gols do artilheiro Thiago Galhardo, o Colorado chegou a 20 pontos na tabela e segue na frente de Flamengo e São Paulo, com 17.

O Ceará, por outro, estacionou nos dez pontos e se manteve na 12ª colocação. Foi a segunda derrota seguida do Vozão, que está dois pontos acima da zona de rebaixamento e quatro abaixo da zona de classificação à Libertadores.

Na próxima rodada, o Inter visita o Goiás, domingo às 18h (Brasília). No mesmo horário, o Ceará recebe o Flamengo.

Fonte: Terra