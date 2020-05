Internacional anuncia retorno a treinamentos com “testes de coronavírus”

O Internacional anunciou hoje que voltará aos treinos a partir de terça-feira (5). O departamento de futebol do clube retornará às atividades na segunda (4) ao trabalho após período de paralisação por causa da pandemia do novo coronavírus. A medida se baseia em decreto publicado pela prefeitura de Porto Alegre na quinta-feira. A confirmação do retorno às atividades foi feita em uma nota oficial do clube, publicada no site.

No comunicado, o Inter diz que “os funcionários serão avaliados diariamente e passarão por testes de Covid-19”. “Os profissionais serão avaliados diariamente e passarão por testes para a Covid-19. O grupo de jogadores será dividido em horários para a realização das atividades, cumprindo todas as recomendações das instituições de saúde e governamentais”, disse o Inter. A diretoria do Internacional aguarda, também para a próxima semana, novidades em relação ao retorno do Campeonato Gaúcho. Uma reunião entre FGF (Federação Gaúcha de Futebol) e o governo do estado vai avaliar a retomada do Gauchão com jogos disputados sem torcida.

Confira a nota na íntegra: Em acordo com o decreto publicado pela Prefeitura Municipal de Porto Alegre, o Sport Club Internacional comunica que retomará as atividades do Departamento de Futebol Profissional a partir da próxima segunda-feira (4), com a reapresentação da comissão técnica e grupo de apoio. O retorno dos atletas será na terça-feira (5), às 9 horas.

Os profissionais serão avaliados diariamente e passarão por testes para a Covid-19. O grupo de jogadores será dividido em horários para a realização das atividades, cumprindo todas as recomendações das instituições de saúde e governamentais. O Clube seguirá atento aos futuros decretos e orientações das autoridades para adotar novas medidas, caso necessárias, em seus protocolos.

O acesso ao CT Parque Gigante será controlado e restrito, reduzindo ao máximo o fluxo de pessoas. As atividades serão fechadas para a imprensa e público em geral.

Fonte: Terra