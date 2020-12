Em jogo válido pela 26ª rodada do Brasileirão Série A, o Internacional venceu o Palmeiras pelo placar de 2 a 0 no Beira-Rio. Com o resultado, o Colorado chegou aos 44 pontos e está em 4º lugar. Já o Verdão caiu duas posições e agora está na 6ª colocação, com 41 pontos.

Na próxima rodada, o Internacional visita o Bahia, no estádio Fonte Nova, no dia 27 de dezembro, ás 16h. Já o Palmeiras enfrenta o RB Bragantino, no Allianz Parque, em 27 de dezembro, às 18h15.

Fonte: Terra