Internacional volta às atividades no CT Parque Gigante

A cinzenta manhã desta terça-feira é icônica no Centro de Treinamentos do Parque Gigante. Exatos 49 dias após a paralisação das atividades em razão da pandemia do coronavírus, o grupo do Inter voltou aos trabalhos para o início da retomada.

Divididos em grupos e isolados para cumprir os protocolos, os comandados de Eduardo Coudet chegaram aos poucos ao complexo, já fardados para ir direto ao gramado. Bastava estacionar o carro e ir para o campo, após ser recebidos por funcionários, todos protegidos por máscaras.

Ainda antes das atividades, os médicos medem a temperatura de cada um dos jogadores. Liberados, iam aos gramados para os exercícios.

O clube retirou os equipamentos da academia e colocou no gramado para que os jogadores realizassem um circuito físico. Todos estes higienizados e com borrifadas de álcool gel antes da troca de atleta na estação. Corridas, agachamentos, levantamento de pesos foram algumas das atividades realizadas.

O Inter é o primeiro clube da Série A do Brasileirão a retomar atividades – o Grêmio também tem trabalhos previstos para esta terça-feira. Um decreto da prefeitura de Porto Alegre da última sexta-feira autoriza a realização de atividades ao ar livre para atletas profissionais dos clubes.

As áreas internas do CT Parque Gigante, como vestiário, refeitório e academia, não serão utilizadas. O quadro de funcionários será reduzido no período. A imprensa não teve nem terá acesso às atividades.

Fonte: Globoesporte