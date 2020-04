Internado em Maceió, Dom Valério Breda está sem movimentos em um lado do corpo

O bispo Dom Valério Breda, que foi internado no hospital Arthur Ramos, em Maceió, apresentou uma leve melhora em seu estado de saúde, mas tem dificuldade na fala, na hora de comer e está com o lado direito do corpo sem movimento. As informações foram divulgadas na tarde desta quinta-feira (16) pela Diocese de Penedo.

Na última quarta (15), Dom Valério, de 75 anos, foi encontrado desacordado por funcionários de sua residência episcopal, em Penedo, por volta das 11h. Ele foi levado para a Santa Casa de Misericórdia de Penedo, e transferido depois para Maceió.

De acordo com informações dos médicos, o líder religioso está melhorando lentamente e que ainda é muito cedo para avaliar o grau de sequelas, que podem permanecer, pois a suspeita dos médicos é de que ele tenha sofrido um Acidente Vascular Cerebral (AVC).

Dom Valério está sendo monitorado com medicações que controlam a pressão arterial, e vai passar por mais exames. A presidência da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) pede orações aos fiéis para a recuperação do bispo.

Fonte: G1/AL