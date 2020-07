INUSITADO: Furto de 21 pares de chuteiras, adia retorno dos treinos do ASA

A segurança sanitária do ASA, contra a Covid-19 para garantir a retomada das atividades do time, neste domingo à tarde, não foi a mesma com a sede do clube. É que ladrões furtaram 21 pares de chuteiras, sendo 14 delas dos atletas, e inviabilizou o treino que daria início a preparação da equipe para o retorno do Campeonato Alagoano.

Segundo o site oficial do clube, o furto só foi percebido quando a equipe chegou ao local. O caso foi registrado na Central da Polícia Civil no bairro Baixão, pelo diretor de futebol Emanuel Cerqueira.

Devido a esta situação, o treino foi suspenso porque a equipe não tem condições de começar as atividades diante de uma situação constrangedora como esta”, disse Cerqueira.

O caso já começou a ser investigado com base em imagens de câmeras de segurança. Conforme o ex-presidente do clube, Moisés Machado as providências estão sendo tomadas e que o caso será devidamente apurado.

Ele também pediu a quem tiver pistas sobre as chuteiras que comuniquem as autoridades policiais do município. Além disso, fez um alerta: “Quem comprar essas chuteiras furtadas também se responsabilizará pelo crime”, na condição de receptador.

com Assessoria